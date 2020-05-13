總統蔡英文將在520進入第二個任期，中華民意研究協會民調指出，65％的受訪者滿意蔡政府執政4年的表現，22％表示不滿意。在維持兩岸關係方面，有57％的受訪者表示滿意。

中華民意研究協會指出，在滿不滿意蔡英文兩岸關係這題的民眾態度上，近乎與藍綠的支持呈現重合，代表只要是民進黨支持者近9成滿意，國民黨支持者近9成不滿意。

兩岸關係上，中華民意研究協會表示，蔡英文總統上任後，兩岸關係漸趨低迷，不僅官方溝通管道受到影響，大陸觀光客來台也受到限縮減少。調查發現，在維持兩岸關係方面，有57%民眾表示滿意蔡英文政府4年來的表現（23%非常滿意、34%還算滿意），不滿意的比例則有32%（14%不太滿意、18%非常不滿意），11%未表示意見。

在促進台灣經濟發展方面，調查結果顯示，有56%民眾滿意蔡總統這四年以來的表現（16%非常滿意、40%還算滿意），不滿意的比例為34%（22%不太滿意、12%非常不滿意），一成未表示意見。

推動司法改革方面，民眾不滿意度較高，為45%（26%不太滿意、19%非常不滿意），滿意的比例則為39%（10%非常滿意、29%還算滿意），是本次調查中唯一不滿意度高於滿意度的項目，可能與鐵路殺警案及小燈泡案等判決，引發爭議有關。

蔡英文過去曾表示，勞工是民進黨心裡最軟的一塊，而對於勞工生活的照顧，調查結果顯示，有53%民眾表示滿意（15%非常滿意、38%還算滿意），35%表示不滿意（22%不太滿意、13%非常不滿意），11%未表示意見。

未來兩岸關係會如何變化？有34%民眾認為會愈來愈差，49%認為會差不多，只有6%認為會愈來愈好，11%未表示意見。顯示，多數民眾並不認為蔡總統第二任期間，兩岸關係會回溫。

(工商 )