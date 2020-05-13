金曲歌王羅時豐來到POP Radio《音樂咬耳朵》的「917包廂」擔任主持人哲緯的「廂賓」，哲緯特別情商Emily快遞雞湯，還找了新生代演員、同時也是羅時豐的姪子謝毅宏與家人錄製了鼓勵語錄，甚至連寵物Duffy都特別獻聲，讓羅時豐聽完忍不住紅了眼眶。

節目中，由哲緯吉他伴奏，羅時豐接連選唱陳奕迅「我們」，也唱了多首自己的作品。哲緯建議羅時豐可以考慮辦unplugged演唱會，較少嘗試不插電演出的他，忍不住反問哲緯「你覺得我有這麼文青嗎？」逼得哲緯大喊，「這也是體驗」！

羅時豐在《體驗Experience》新專輯中與卓文萱合作新曲〈為你著迷〉，哲緯好奇兩人牽線的過程？羅時豐表示起初「不敢想到她」，因為老婆不假思索的推薦才確定人選；還沒主動邀約，羅時豐隔天就在舞台劇演出現場巧遇卓文萱！讓羅時豐覺得「都是天意安排」，他當下雖然沒有直接邀約，但隨後聯絡，卓文萱也十分爽快地答應，羅時豐除了誇讚卓文萱很會唱，再得知對方14歲就出道時，居然驚呼「那她很資深耶」！

人生體驗十分豐富的羅時豐，近日嘗試以YouTuber姿態經營頻道「DL.不務正YA」，主持與戲劇皆涉獵他也忍不住大嘆「演戲很累」。被問到還有哪些想體驗的事情？他笑稱，曾經嘗試騎重機環島，「沒想到剛出發就摔車」，但未來仍考慮再次嘗試騎車環島。完整內容都在5月13日晚間11時《音樂咬耳朵》。

羅時豐來到POP Radio《音樂咬耳朵》節目。POP Radio提供

羅時豐來到POP Radio《音樂咬耳朵》節目。POP Radio提供

(中時 )