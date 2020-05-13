得知孫子榮獲總統教育獎，讓阿嬤相當欣慰。（許家寧攝）

文豪基金會董事長王文豪（右）夫婦允諾負責洪立杰到大學畢業學費，鼓勵他朝醫生目標前進。（許家寧攝）

月眉國小學童洪立杰身世坎坷，出生後就被父母丟到花蓮育幼院。（許家寧攝）

基隆市月眉國小5年級學童洪立杰，自小與阿嬤相依為命，阿嬤因積勞成疾，罹患糖尿病、右手萎縮，8歲時阿嬤有次深夜病倒，他夜跑500公尺求救，整晚趴在床鋪旁不敢闔眼，孝心獲得今年總統教育獎肯定，洪立杰發願長大要當醫生照顧阿嬤一生。

今年11歲的洪立杰，出生13天後就被父母棄養，阿嬤不捨孫子被送到花蓮的育幼院，靠著在教會擔任廚工的微薄收入，獨力撫育孫子，肌肉萎縮後，依賴老人年金和家扶補助維生，洪立杰不怨恨媽媽，反而感謝媽媽生下了他，讓他可以和阿嬤在一起。

洪立杰有次上課打瞌睡遭老師訓斥，才得知阿嬤半夜2點多突然昏迷不醒人事，他跑了500公尺去向教會求救，整晚照顧阿嬤不曾闔眼；洪立杰說，阿嬤因為太累才生病，讓他很過意不去，怕阿嬤在家內孤單，下課後就趕快帶午餐剩菜回家陪阿嬤。，

阿嬤說，孫子很懂事，知道她手不方便，除了幫忙按摩、打掃家裡，每天20元的零用錢都捨不得用，每年生日偷偷把2、300百元和手繪生日卡放在枕頭下，還將存了五、六年的豬公撲滿打破，買下一隻電動按摩棒，送給阿嬤當作生日禮物。

洪立杰獲頒總統教育獎肯定，也立志以後要當醫生照顧阿嬤，讓阿嬤很欣慰，還笑說等孫子當醫生那天，也不知道她人在哪裡？文豪社福基金會董事長王文豪得知洪立杰孝心後，允諾資助到大學畢業的學費，鼓勵他朝醫生目標努力「放心讀，我負責。」

(中時 )