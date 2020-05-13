演員張書豪去年拍攝偶像劇《腦波小姐》和歐陽妮妮熱戀，疑似「手滑」在IG上認愛歐陽妮妮，兩人私下不僅時常聚會，近日更前後po出赴日式人氣吐司甜點店照片，但至今兩人未在媒體前聊到，今出席公視新戲《大債時代》開鏡儀式暨卡司發佈記者會被問及歐陽妮妮，張書豪頻頻傻笑避談，一度向媒體求饒「不行啦，我會被經紀人罵，上次手滑po文就被罵『是不是喝太醉』」。

戲中張書豪飾演的阿良，疑似因債務壓力而輕生，獨留由小薫飾演的老婆純珊處理債務，張書豪笑說原以為會有愛情戲，沒想到一下就「領便當」，也表示這場戲「很不舒服」，至於和女演員拍戲會不會要跟「好朋友」報備？張書豪急忙撇「從來都沒報備過啊，工作就是工作，從來不報備，也沒跟朋友說戲的內容」。

對於身邊好友陸續結婚成家，自己會不會有想婚念頭？張書豪搖頭笑說「我沒給自己壓力，也沒有被給壓力」，而劇裡談到現代人揹債壓力大，張書豪表示，自己從小被父親教育，想要的東西自己買，回憶大學時為了買機車而貸款，打工賺錢定期還錢，雖然沒有背債，但對金錢壓力有共鳴，「慾望越大，負擔層面越大，拼的東西越大，承擔風險越高」。

張書豪透露，和劇組朋友曾聊到大家都會想買房，但非常不容易，尤其要存頭期款也沒這麼容易，媒體詢問是否打算跟歐陽妮妮討論合資？張書豪驚訝回「怎麼可能討論過，我現在住我家，跟我爸媽住」。

(中時 )