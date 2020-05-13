川普政府擔憂美國過度依賴亞洲半導體供應鏈，希望英特爾等晶片大廠在美國建立生產基地，儘管英特爾積極爭取在美設晶圓廠。但被分析師潑冷水，認為英特爾先進製程仍卡關，成功機率低。

巴倫周刊（Barron's）網站報導，分析師Christopher Danely指出，英特爾在7奈米和10奈米製程屢屢卡關，因此在美國設晶圓代工廠的成功率很低；反觀台積電不僅客戶數量多，更擁有先進製程技術、交貨品質也佳，他認為台積電較有可能在美國設廠。

不過他也提醒，若台積電赴美設代工廠，跟台灣核心業務和供應商距離遙遠，但前述的優勢能抵銷設廠部分不利因素。

美中爆發貿易戰後，美國基於國防安全考量，外媒不斷傳出台積電赴美設廠的消息。華爾街日報再度引述消息來源指出，川普政府擔憂全球供應鏈不穩定，點名台積電、英特爾和三星赴美設廠，由於台積電先進製程實力強大，讓美國特別擔心對台灣的依賴。

台積電至今僅回應，一直有評估成立海外工廠，也提到要符合規模經濟、成本划算，以及人員組織和供應鏈完備等因素才會設廠，目前並沒有任何到美國設廠的具體計畫。

(中時電子報)