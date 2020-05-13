因為新冠肺炎疫情的影響，7月底前的世界羽球巡迴賽所有賽事全部暫停，印度國家隊總教練戈畢查德(Pullela Gopichand)受訪時建議，屆時如果恢復比賽的話可以讓不同項目的選手集中在一個地方進行比賽，不但能減少球員間的彼此接觸機會，還可以避免飛到疫情嚴重的國家，增加感染風險。

戈畢查德表示，即便疫情趨緩、總會宣布恢復比賽，但球員依舊得搭飛機到世界各國參賽，到時候有可能爆發另一波疫情。

戈畢查德提出看法，乾脆讓不同單項的選手集中在同一個場地比賽，比如單打籤表有32位選手，那麼一天只要進行16場比賽，只需2個場地即可，他們不用接觸到其他項目球員，減少染病風險。

戈畢查德認為，不少雙打選手會兼顧混雙比賽，因此可以分為男單、女單以及雙打三個項目，所有球員在不同場地，甚至在不同國家進行比賽都可以，即便閉門比賽也無所謂，只要有轉播，球迷就可能夠透過網路看到比賽，因此分項比賽都不會受到影響。

現年47歲的戈畢查德，曾在2001年全英公開賽擊敗大陸名將陳宏，成為印度第二位奪得全英公開賽男單冠軍選手，戈畢查德退役後，2008年成立戈畢查德羽球學院，塞娜、辛度、斯里坎特都是他的學生。

(中時 )