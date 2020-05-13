受疫情防疫衝擊，手部清潔和環境消毒成了重點工作，有醫師建議次氯酸水會是較好的選擇，然而根據中華民國環境相關的消毒規範，環境消毒劑仍以漂白水（次氯酸鈉）為主，國民黨中央委員林益諄對此表示，真正超前防疫守護台灣的企業為大手筆捐贈微酸性電解次氯酸水後再加碼捐贈「水神抗菌液」的良心企業。

林益諄指出，該公司2月至今於全台共捐出1萬五千多噸的水神，等值20多億消毒抗疫，長期間做公益的企業從2017年助災禽流感，就已投入H5N6的禽流感案例，行政院還為此成立了禽流感中央災害應變中心，全面動員防疫，災情儼然擴大至國安層級，旺旺集團當時提供大量清潔抗菌設備「旺旺水神抗菌液」，他強調，這才是對在地好的良心企業。

林益諄質疑指出，當初沒有聽說有任何廣告不實的行政處分，但現今地方推至中央，還想對良心企業亂開罰，他表示，「政府是不是搞錯了？」這種情況令人不勝唏噓，不免讓人覺得有政治考量之遐想，令他一頭霧水。

針對陳時中所言「沒有禁止以次氯酸水噴手，但若沒有醫療器材許可證，則建議不要這樣使用，對環境的清潔則不反對」之事，林益諄指出，自己身在地方，看到許多市民都愛用水神，包括學校師生，但都沒有聽到有身體不適等狀況傳出，他希望基隆地方首長及中央可以替良心企業主持公道。

(中時 )