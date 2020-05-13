赤崁樓東側挖掘出大面積、橫跨清朝到日據時期的層層疊疊遺構。（曹婷婷攝）

赤崁樓東側挖掘出大面積的層層疊疊遺構。（曹婷婷攝）

赤崁樓東側挖掘出大面積的層層疊疊遺構，古蹟審議委員今天上午現勘。（曹婷婷攝）

台南市政府斥資8億餘元打造赤崁文化園區，原定明年完工，因考古延宕1年，目前於赤崁樓東側挖掘出土橫跨清朝到日據時期的層層疊疊遺構，古蹟審議委員13日現勘，台大人類學系兼任副教授考古專家陳維鈞說，這處遺跡見證台南400年發展史，但目前所知很片面，建議收集更多資料，更完整呈現當年老百姓生活樣態與發展，解釋這些結構與結構關係，讓論述更堅實，再由委員會進一步討論後續作為。

台南是台灣歷史核心區，赤崁樓周邊涉及許多歷史文化遺構，引起民眾關心相關挖掘工程是否影響遺構，因此，施工同時也請文資處考古中心探勘以保護遺址，文化局強調，未來赤崁文化園區計畫興建包括成功國小校舍、遊客中心及停車場，但設施高度均不超過赤崁樓，古蹟廣安宮及陳世興古宅也一併修復，串連周邊新美街(石精臼）、西門路(五條港)等，重現歷史場域。

不過，整起工程因為考古挖掘延宕，日前多名民代現勘，希望市府加快施工進度以免影響附近觀光，赤崁里長陳弘烈今天上午也到場表達心聲，強調成功國小學生家長希望盡快完工，讓學生回學校上課，不用再棲身其他學校。

古蹟委員實地現勘表示，該處基地目前挖掘可見最早的約是清朝中期建物，從施作地基及規模顯示非一般民宅，另比對地籍圖和現況也能看到明治公學校圍牆殘跡等，目前可以知道該處遺址歷史從清朝中期一路到二戰後，但在更早之前，這裡已有漢人、荷蘭人、平埔族人生活痕跡。

陳維鈞說，每一處遺跡都是獨一無二，左營也曾有類似遺跡出土，但每座遺跡之於一個城市有其不同歷史紋理與意義，因此每處遺跡都有其不容忽視的特殊性，面對最近有一些討論聲浪，他強調，該怎麼處理，需要委員會共同討論決定，而不是某一個學者專家說了算。

(中時 )