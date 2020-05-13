瑞昱(2379)2020年營運不看淡，日系、美系外資也分別對其出具最新研究報告，認為瑞昱除第二季穩定成長外，TWS實力也將在市場中受到肯定，故日系外資將其評等由中立調高至優於大盤表現，目標價由235元調高至275元；美系外資給予加碼評等、目標價260元。

美系外資指出，瑞昱2020年穩定增長，目前預計第二季度需求穩定，而下半年表現也有可能優於預期，以各產品細分來看，瑞昱PC產品第二季確實恐相較第一季疲軟，主要是因為，與2019年同期相比，個人電腦業務的上半年年增長率將達到兩位數，假設瑞昱的PC業務收入在上半年和下半年之間平均分配，故預估瑞昱PC業務營收貢獻在第二季將成長2%、第三季則將增長4~5%；電視業務受到新冠肺炎疫情衝擊，影響到4K滲透率的增長速度放緩；無線藍芽耳機(TWS)在第二季將出現明顯成長，目前也看到新客戶不斷加入。另外，瑞昱在晶圓、封裝等原物料目前狀況穩定，尚未看到有缺料的問題，故美系外資給予加碼評等、目標價260元。

日系外資指出，瑞昱第二季受惠於新冠肺炎疫情帶動居家辦公比例攀升，PC相關訂單湧進，加上TWS第二代具競爭力解決方案帶動下，預估TWS銷售成長將超過平均水平，且有機會在後續大陸618節中將重新獲得市占，故預估第二季營收將季增7%。另外，外資看好，全球TWS出貨量在2019-2022年的年複合年成長率達54%，而瑞昱以領先的BT SoC(系統單晶片)技術，將在這個快速成長的市場中受益，預估瑞昱TWS產品在2019~2022年的營收年複合年增長率將達到44%，故調高瑞昱今明年獲利預估1~5%，預估2019-2022年的獲利年複合成長率達15%，也將其評等由中立調高至優於大盤表現，目標價由235元調高至275元。

(時報資訊)