台灣大(3045)今(13)日宣布，旗下myVideo投資戲劇《做工的人》，成功吸引市場目光，帶動myVideo進站人數較上週同期成長逾五成，且更順勢帶動myVideo APP在App Store下載量，較播出前成長五成。

台灣大表示，由myVideo投資戲劇《做工的人》首播開出紅盤，以全台唯一4K首播後，成功吸引20歲到45歲族群支持，帶動myVideo進站人數較上週同期成長逾五成，加上首播日因適逢母親節，更帶動大電視用戶觀影比例較平日增加近三成。

台灣大表示，《做工的人》話題性十足，讓該劇一舉登上Google搜尋趨勢榜第三名，亦締造myVideo戲劇館流量今年以來的最高峰，而myVideo APP在App Store下載量上周末也一夕暴增，較播出前成長五成，位居本土OTT影音平台下載之冠。

台灣大進一步表示，從myVideo觀眾族群所在縣市進一步分析，《做工的人》因台語發音令中南部鄉親備感親切，不僅帶動myVideo周末進站人數激增，也使周末晚上10點到12點瀏覽次數較上周同期大幅成長，增長部分又以中南部縣市為主，成為《做工的人》一大特色。

(時報資訊)