新冠肺炎疫情衝擊各行各業，政府發萬元紓困金，卻出現許多假裝需要紓困的民眾來申請，到底如何分辨真假？有網友用宮鬥劇「延禧攻略」的一句話點出關鍵，指出有一個地方最容易露出破綻。

政府紓困方案推出後備受批評條件太多，不過仍有許多「為領而領」的假災民來亂。有網友在《爆廢公社》貼出「延禧攻略」劇中一位太監的話，教一旁賑災的嫻妃如何分辨真假災民。

自己也是苦過來的太監袁春望說道：「真正的難民一看就看出來了，他們一路風塵僕僕漂泊而來，歷經千辛萬苦，早就面黃肌瘦，弱不禁風；而那些奸人卻精神奕奕、面頰飽滿，他們就是故意來冒領的」。

看到人性貪婪的一面，引起眾多網友有感而發，紛紛留言「太貼切了，整個都演出來了！」、「家庭主婦、無工作者忽然間都一個個有工作了」、「全台失業率最低，大概就是現在了」、「連7、80歲的阿公阿嬤都在就業中，那些好手好腳不去找工的真該檢討了！」

(中時電子報)