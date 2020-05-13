胡瓜13日主持民視《綜藝大集合》，近日疫情趨緩，是否有機會恢復外景模式，他表示：「會等到聚眾不用實名制，不然萬一出問題，找不到那個人，我們會變成防疫的破口。」他十幾年都在戶外錄影，酷暑時最高紀錄一天換4件T恤。他與女兒小禎近日主持中天《地球人請回答》，被問到收視，他強調，「還在磨合，第一集是那麼早錄的試錄帶，我們兩季衝衝看，我給小禎的日期也是兩季，一定要做到0.5的數字，兩季期限已經很多了。」

小甜甜近日身體微恙，因腎結石入院，胡瓜聞言表示：「哇，10公分要開刀。」他去年6、7月開刀後，每天喝4000cc水，還在醫生建議下，每天下午1點到2點在陽台曬太陽，曬完流汗緊接著跑步40分鐘，「錄影時不會憋尿，比較尷尬的是遇到下班塞車，曾經在路邊跟咖啡店借廁所。」

胡瓜節目開錄前特地為醫護人員打氣，「雖然鼓勵打氣都有，但真的了解醫療人員的辛苦嗎？《醫生好辣》私下在聊，醫生去負壓病房看每個病人都要換防護裝，穿脫非常麻煩。」他指出為分流防疫，醫護人員在大熱天帳篷上穿整套防護衣，跟大熱天穿玩偶裝發傳單一樣熱，「幾千塊政府補助還要幾個人分，所以很多人說為何政府對這塊這麼保守，希望多補貼基層，而不只是唱歌跳舞。」

(中時 )