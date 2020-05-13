桃園市龜山區13日凌晨發生車禍，車子卡在樹上。（警方提供／賴佑維桃園傳真）d

桃園市龜山區今天凌晨近4時許，21歲姚姓男子駕車從桃園往龜山方向，在樹人路疑似過彎車速太快，車子撞上路樹，卡在樹上，所幸1車3人都是擦挫傷。該處鄰近高壓電塔，如何吊走，也讓吊車業者大傷腦筋。

龜山警方指出，近4時許接獲報案，指樹人路有車子卡在樹上，巡邏員警前往處理。初步認為是過彎車速過快，才會失控自撞路樹，駕駛也無酒精反應。

(中時 )