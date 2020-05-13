汽車疑過彎太快失控 離奇飛掛樹上 14:042020/05/13 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市龜山區13日凌晨發生車禍，車子卡在樹上。（警方提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市龜山區13日凌晨發生車禍，車子卡在樹上。（警方提供／賴佑維桃園傳真）d 桃園市龜山區今天凌晨近4時許，21歲姚姓男子駕車從桃園往龜山方向，在樹人路疑似過彎車速太快，車子撞上路樹，卡在樹上，所幸1車3人都是擦挫傷。該處鄰近高壓電塔，如何吊走，也讓吊車業者大傷腦筋。 龜山警方指出，近4時許接獲報案，指樹人路有車子卡在樹上，巡邏員警前往處理。初步認為是過彎車速過快，才會失控自撞路樹，駕駛也無酒精反應。 (中時 ) #龜山 #路樹 #車子 #車速 #吊車 也許您會感興趣 推薦閱讀 開心買二手車「疑似是靈車」網推：不用冷氣也很涼 13:012020/05/11 生活 社會熱門新聞 酒店停業失依靠 女公關慘淪私娼 遇白嫖不敢報警 - 社會 花蓮富里老婦走失3天 放鞭炮「驅魔」 女鬼瀑布旁現蹤 - 社會 吳宗憲欠秦庠鈺5500萬 高院裁定免沒收 - 社會 金寶駙馬沈軾榮傳與女高管「不正常」 老董許勝雄震怒拔婿 - 社會 雙載馬尾妹穿小丁丁露圓臀 他緊跟護送22秒 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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