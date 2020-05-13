員林市農會，利用在地糯米，結合各地特色國產食材，研發出8種特色粽。(吳建輝攝)

記者會現場更擺出龍船，呼應端午節慶。(吳建輝攝)

胡忠一說，除了拓展米食銷量，最近因疫情影響，國內農糧產業都受到影響，政府也提供免息貸款，希望讓幫助農民度過這次疫情。(吳建輝攝)

彰化為台灣米倉，更是糯米的重要產地，農糧署中區分署輔導彰化縣員林市農會，利用在地糯米，結合各地特色國產食材，研發出8種特色粽，13日農糧署署長胡忠一，特別南下與員林市農會理事長王錫庸等，舉辦「包粽・包中搶鮮上市預購」記者會，推出限量300組「包粽·包中組合組」，即日起可在PChome網購平台預購。

胡忠一表示，中部糯米的重要產地，年種植面積達６千公頃以上，這８種特色粽均使用中部稻米產銷契作集團產區所產的糯米，像台中秈糯2號（長糯）、台農秈糯24號（黑糯糙米）與台稉9號米等優質糯米，食材也選擇紅棗、地瓜、芋頭、鹹蛋黃等，每粒都充滿台灣味。

胡忠一說，員林農會相當用心，特別找來業界廚師研發，並在具有ISO 22000及HACCP國際品質驗證的食品業者，來協助生產，8種特色粽都取吉利與討喜的名字，像是祈福平安的「平安粽」、福氣健康的「福氣粽」還有芋香滿滿的「芋見幸福粽」等。

胡忠一強調，除了拓展米食銷量，最近因疫情影響，國內農糧產業都受到影響，政府在振興紓困上包括花卉種苗等，從今年３月１日到明年的２月28日一整年，都提供免息貸款，利息的部份由政府來買單，希望讓幫助農民、生產者與產銷班，度過這次疫情。

(中時 )