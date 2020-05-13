鍾明軒跨足音樂圈發行全新單曲〈當我說真話的時候我感到自由〉，由陳珊妮監製，MV更邀金像獎最佳導演余靜萍Ｘ金曲獎MV導演談宗藩掌鏡，將鍾明軒由裡到外所散發的「國際美人」氣質，真實展現在鏡頭面前。鍾明軒不但每天將練唱的音檔傳給製作人並不斷精進，MV更使用Deepfake技術，讓2020年的鍾明軒，擁抱了2012年的自己，為MV留下非常動人的畫面。

鍾明軒小學六年級時上傳一首歌而爆紅、因為性別氣質被嘲笑，隨之而來的校園霸凌及網路攻擊，更讓年紀小小的他跌了不少跤，緊接著與親人離別的傷痛讓他一夕成長，鍾明軒的人生彷彿縮時攝影般地赤裸攤在世人面前。這個社會對他的「指教」，卻沒有讓他對自己失望，反而讓他在成長路上找到真正喜歡的自己；19歲的他出書《我決定我是誰：在負能量爆表的人生路上， 我不活在別人的嘴裡！》用自己的故事，鼓舞了不少和他一樣在挫折中成長的人們。今年，他觸角延伸至音樂，與陳珊妮合作全新單曲〈當我說真話的時候我感到自由〉，曲風是他喜歡的EDM，他也從當年愛唱歌的小學生，蛻變為擁有自己音樂品味和話語權的歌手。

當製作人陳珊妮第一次與鍾明軒見面時，她表示：「我對明軒的印象是他很有禮貌，對路人也很大方親切，生活很單純規律。我們會聊書，電影，也聊化妝造型，個性很好也很有耐心，跟他工作很愉快。」而這首歌的歌詞更全部都剪裁自鍾明軒的想法，不同於大家都急於分享自己最美好的一面，鍾明軒在意的是能做自己真正喜歡的事，當他說出「當我說真話的時候我感到自由」時，陳珊妮即決定擷取這句話，不把不屬於他的東西強加在他身上，希望能用這樣的概念真實的傳遞鍾明軒的態度。

陳珊妮也直言不諱的告訴鍾明軒有關唱歌技術上的問題，鍾明軒不但不氣餒，反而每天加緊的練唱，甚至將練唱的音檔傳給製作人，每天一點一滴的修正自己的問題，最終完成了這首歌。這段過程中，鍾明軒說：「我覺得現在自己已經被陳珊妮帶到不一樣的地方去了。原來，唱歌不只是單純的自唱自爽，它是一種我可以在唱歌的過程中，透過唱的過程來說話、讓它有表情、有內容、有延展、有藝術。」鍾明軒2020年全新單曲〈當我說真話的時候我感到自由〉將於5/15在各大數位平台全球同步上線。

鍾明軒跨足音樂圈推出單曲〈當我說真話的時候我感到自由〉。華納音樂提供

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