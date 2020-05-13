北市萬華分局翁姓員警，13日凌晨在西寧南路處理1起酒客鬧事時，疑似情緒失控，在施姓女子被壓制在地時，還上前補了一腳踹對方頭，萬華分局出面致歉，表示員警因遭辱罵導致處置不當，當會對他議處並加強執勤教育訓練。

警方指出，44歲宋姓男子與21歲施姓女友在新北市五股區喝完酒後，凌晨2時搭計程車準備回家，但行經忠孝西路、西寧南路時，已喝醉的兩人不斷辱罵司機，甚至作勢打人，司機因害怕將車停下，還拿出防狼噴霧與兩人對峙，路邊民眾發現後隨即報警。

西門町派出所員警獲報後前往處理，但施姓女子看到警察仍持續嗆聲，甚至動手攻擊，造成翁姓員警手、腳有挫傷，施女隨後被其他員警壓制在地，翁一時情緒失控，走向前往施女頭部踹了一腳，過程被民眾全部拍下，並放至臉書「黑色豪門企業」的粉絲團。

萬華分局指出，翁因民眾辱罵、動手，導致情緒失控，腳踹已遭壓制的涉嫌人，欠缺專業及執勤應對技巧，執法過當，分局對翁的不當行為感到抱歉，在調查後會給予翁員相對懲處，今後也將加強教育訓練，要求依法行政，兼顧執勤威信及民眾權益。

(中時 )