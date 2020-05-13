高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，時代力量立委王婉諭8日在臉書PO文，表示力挺罷韓，提醒高雄人回家投票。豈料，全國公務人員協會榮譽理事長李來希，竟拿小燈泡遭害一事砲轟王婉諭，還說「小燈泡的頭顱已經被她的媽媽踢到了高雄」。對此，網友紛紛湧入李來希大罵「噁心」、「你的嘴巴真不是普通的臭」。

全國公務人員協會榮譽理事長李來希在臉書怒轟立委王婉諭挺罷韓，是將女兒的頭顱踢到高雄。（資料照／摘自臉書）

李來希在臉書表示，「這個媽媽忘了她的來時路，踩著自己女兒的頭顱往上竄」，女兒生屍骨未寒，凶手尚未伏法，而她已另闢戰場，「韓市長跟她有仇嗎？韓市長阻礙她立法保護類似小燈泡事件的發生嗎？」甚至說出「小燈泡的頭顱已經被她的媽媽踢到了高雄」、「用小燈泡的『慘』案換來的權勢與富貴，請問能維持多久？」等偏激言語。

對此，網友看不下去，紛紛湧入李來希臉書留言痛批，「講這什麼話！」「你的嘴巴真不是普通的臭，好噁」、「你真讓人感到噁心！」「用小孩頭顱來說這垃圾話語，你小孩不會為你感到無恥嗎」、「冷血的政治垃圾」、「可憐啊」，認為這樣的言論太殘忍，「把人家家庭慘案當作玩笑在開？沒素質！」「政治使人心齷齪」。

(中時電子報)