長沙台商涉賄 高巿府回應與韓國瑜沒直接關係 14:192020/05/13 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高巿府新聞局長鄭照新。（曹明正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 對於週刊報導總統大選期間，長沙台商涉嫌賄選，高雄巿長韓國瑜曾錄影現身，高巿府新聞局長鄭照新13日回應，這方面的揣測，他認為是流言，而且構陷的成分居多，且國民黨中央已經非常清楚的表達立場，不是在台澎金馬地區的私人行為，基本是不鼓勵的，另也以國民黨中央的回答為準，這個與巿長韓國瑜並沒有直接關係，實在是不知道從何評論。 (中時 ) #韓國瑜 #巿長 #國民黨中央 #國民黨 #關係 也許您會感興趣 推薦閱讀 公平嗎？韓國瑜被罷免逼著跑 高雄議員：「這三個字」影響很大 08:522020/05/09 政治 不是520！傳韓國瑜521發表「罷韓談話」？ 10:302020/05/09 政治 一桃殺三士？李正皓驚爆罷韓幕後驚人算計 20:442020/05/10 政治 2022選舉藍會輸到脫褲？網友分析局面... 08:112020/05/11 政治 紓困之亂使民眾不爽 韓：將加開說明會及發動紓困專車 10:452020/05/11 政治 罷韓民調並非一面倒？這區將成韓國瑜後盾 09:172020/05/12 政治 轟促轉會高額罰鍰逼交《總裁批簽》 國民黨今提行政訴訟 16:212020/05/12 政治 勸罷韓要惜福！杏仁哥：你們無知的行為讓人鼻酸 08:472020/05/13 政治 國民黨要怎樣救韓國瑜？王世堅一句話突破盲點 09:372020/05/13 政治 罷韓「賤招」奏效？陳揮文：韓粉害死韓國瑜 12:282020/05/13 政治 政治熱門新聞 高雄深綠運將看罷韓 結果太嚇人！ - 政治 民進黨高雄議員韓賜村開車撞死人！網大起底問這句？ - 政治 顏清標驚傳罹肝腫瘤 次子顏仁賢捐肝救父 - 政治 國民黨要怎樣救韓國瑜？王世堅一句話突破盲點 - 政治 別急著罵中原！王浩宇說出「公道話」：風向真好帶 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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