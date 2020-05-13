對於週刊報導總統大選期間，長沙台商涉嫌賄選，高雄巿長韓國瑜曾錄影現身，高巿府新聞局長鄭照新13日回應，這方面的揣測，他認為是流言，而且構陷的成分居多，且國民黨中央已經非常清楚的表達立場，不是在台澎金馬地區的私人行為，基本是不鼓勵的，另也以國民黨中央的回答為準，這個與巿長韓國瑜並沒有直接關係，實在是不知道從何評論。

(中時 )