日本荒井商事株式會社透過台灣裕毛屋企業採購關廟鳳梨，13日封櫃啟運580箱共計5.8噸，台南市長黃偉哲到場見證。（劉秀芬攝）

日本荒井商事株式會社透過台灣裕毛屋企業採購關廟鳳梨，13日封櫃啟運580箱共計5.8噸，台南市長黃偉哲到場見證。（劉秀芬攝）

南瀛農產員工一粒一粒鳳梨細心檢查。（劉秀芬攝）

台南鳳梨主動出擊 銷日創佳績

台南鳳梨銷售再傳捷報，日本荒井商事株式會社透過台灣裕毛屋企業採購關廟青農黃啟帆所生產的優質鳳梨，於南瀛農產國際行銷公司麻豆包裝集貨，13日封櫃啟運580箱共計5.8噸，台南市長黃偉哲也到場見證。

13日封櫃啟運的580箱鳳梨，由南瀛農產公司負責包裝，員工一粒一粒鳳梨細心檢查，再用毛刷仔細把附著的介殼蟲刷掉，再分大小重量分級，裝進特製的紙箱，海運預計5日後抵達日本，將進攻日本高端消費市場，銷往東京都、群馬縣、埼玉縣等地。

根據農糧署資料，鳳梨外銷量整體比去年同期減少15.6％，但是銷日本量較去年同期成長超過86％，高達1659公噸，外銷日本占比則由去年的2.2％提升到4.9％。但今年外銷中國占比由97％減少至92％，銷量約為3萬1127公噸。

為因應水果外銷受到新冠肺炎疫情影響，行政院農業委員會積極提升非中國市場鳳梨外銷量，補助海運每公斤新台幣12至20元；空運歐美每公斤補助35至100元，且針對外銷業者與登入有案外銷供貨農民團體，供果園取得產銷履歷驗證標章後，雙方可申請補助分級包裝費每公斤5元。

台南市農業局局長謝耀清指出，台南鳳梨可採收面積約1750公頃，總產量預估約7萬3000餘公噸，占全國產量15％，目前已採收達7成，台南市協助農民多元行銷，啟動鳳梨加工收購，收購量已超越去年兩倍，市長黃偉哲更多次親自代言直銷鳳梨，至今已創下約200公噸的銷售量，產值近千萬元。

(中時 )