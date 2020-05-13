與金正恩嗨翻 小蟲曝北韓瘋狂夜 13:572020/05/13 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 NBA前傳奇球星「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）2013年9月訪問北韓，接受最高領導人金正恩晚宴款待的神情。（北韓勞動新聞） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 NBA前球星「小蟲」羅德曼訪北韓會金正恩 NBA前傳奇球星「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）除了高超的球技外，還以和北韓最高領導人金正恩有好交情聞名全球。 據《紐約郵報》（New York Post）和《太陽報》（The Sun）12日報導，現年58歲的羅德曼上周在前拳王（Mike Tyson）的HotBoxin’ 播客（podcast）節目中透露，他2013年和哈林籃球隊（Harlem Globetrotters）及「顯要」訪問平壤的奇特經歷。 「小蟲」羅德曼率美球星為金正恩獻唱生日快樂歌 (中時電子報) #金正恩 #北韓 #小蟲 #羅德曼 #NBA #籃球 #北韓 #喬丹 #瘋狂 #派對 #美女 也許您會感興趣 國際熱門新聞 日體壇震撼！28歲相撲力士染新冠病逝 - 時事 病毒步步逼近也不怕？川普死不戴口罩原因曝光了 - 國際 男大生遊北韓竊金正恩海報！勞改17月腦損亡 法院下令公開7億凍結資產 - 國際 有潛射飛彈試驗跡象！金正恩要公開新戰略武器了？ - 國際 「毒口水」攻擊 害死無辜鐵路員工 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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