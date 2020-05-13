NBA前球星「小蟲」羅德曼訪北韓會金正恩

NBA前傳奇球星「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）除了高超的球技外，還以和北韓最高領導人金正恩有好交情聞名全球。

據《紐約郵報》（New York Post）和《太陽報》（The Sun）12日報導，現年58歲的羅德曼上周在前拳王（Mike Tyson）的HotBoxin’ 播客（podcast）節目中透露，他2013年和哈林籃球隊（Harlem Globetrotters）及「顯要」訪問平壤的奇特經歷。

「小蟲」羅德曼率美球星為金正恩獻唱生日快樂歌

(中時電子報)