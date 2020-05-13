MSCI未將台灣線上零售業龍頭廠—富邦媒(8454)納入成份股，且歐系外資中立看待富邦媒，引發富邦媒賣壓，富邦媒連3天股價走弱，今天盤中股價一度失守500元關卡，百貨類股股王寶座交還原股王—寶雅(5904)。

寶雅與富邦媒可說是零售兩大主要營運模式代表，寶雅挾不斷展店策略，推業績成長，由於獲利表現出色，一直穩居百貨類股股王，不過，新冠肺炎疫情全球蔓延，台灣雖因疫情控制得宜未封城，保持社交距離及減少群聚仍重創實體零售業，富邦媒在宅經濟發威下，成為市場新寵兒，加上日前法人預期富邦媒有機會納入MSCI成份股，激勵富邦媒近期股價連番大漲，超越寶雅，成為百貨類股的股王。

就業績來看，寶雅第1季合併營收42.66億元，年成長12.38%，營業毛利為18.23億元，年成長11.77%，合併毛利率為42.75%，年減0.21個百分點，稅後盈餘為4.93億元，年成長8.59%，每股盈餘為5.06元；受到新冠肺炎疫情影響，寶雅4月合併營收為11.81億元，月減4.06%，年減4.83%，累計前4月合併營收為54.47億元，年成長8.12%。

富邦媒旗下通路包含momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄，受惠於宅經濟逐漸成為主流，富邦媒近幾年業績呈現穩定成長，第1季業績更因疫情呈現高度成長，富邦媒第1季合併營收約151.1億元，年增28.7%，為歷年同期新高，EBITDA(稅息前折舊攤銷前利潤)為7.53億元，歸屬於母公司業主稅後盈餘4.41億元，年成長11.6%，為歷年同期新高，單季每股盈餘為3.16元，相較去年還原一次性所得稅利益，年成長20.1%。

2020年momo第1季在宅經濟需求的催生下，加上網路購物維持高成長，第1季momo網路購物業績已佔公司營業額的90%，年成長率達到35.5%。

富邦媒4月合併營收48.2億元，年增28.9%，續創歷年同期新高，累計前4月合併營收199.3億元，年增28.8%。

寶雅及富邦媒業績亮眼也吸引歐系外資關愛眼神，首次納入追蹤寶雅及富邦媒，其中給予寶雅評等「優於大盤表現」，目標價上看600元，至於富邦媒則因過去11個月股價漲幅達87%，給予「中立」評等，目標價470元。

歐系外資中立看待，且未納入MSCI成份股，致使富邦媒今天盤中股價逆勢下跌，讓出百貨類股股王寶座。

(時報資訊)