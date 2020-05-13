外資法人昨賣超台股逾253億元，加上美股周二因擔心重啟經濟過早，或又有新一波疫情來襲而大跌，使台股今甫開市即下挫，盤中一度壓低至10828點。

唯受惠國家隊法人護盤，逢低接手蘋概三王台積電、鴻海與王大立光，還有聯發科、台塑化、統一及中信金等重量級集團股，激勵短多士氣大振，使盤勢開低走高，加權股價指數終場收在最高點，報漲58.8點，再度收復10900點，為10938.27點，漲幅0.54%，成交1609.35億元。

店頭市場方面，生技與電子雙主流，經短線適度整理後，又換個姿勢再來一遍，雙雙大漲，帶領盤勢開高登高，加上觀光、化學與航運等族群輔攻，使指數報漲1.05%，收142.91點，再度改寫自前波低點103點反彈以來的波段新高，成交443.44億元。

亞股方面，包括南韓、大陸上海與深圳兩市A股、香港、馬來西亞與印度等股市，多與美股走勢脫鉤；唯仍有日本、澳洲、新加坡、菲律賓、越南及印尼等市場，受美股表現疲軟負面影響而下挫。

不過，美股盤後電子盤，包括道瓊期、標普500、那斯達克100與小型股2000等4大期指，並未延續美股現貨弱勢格局，目前臉色多紅潤，分別暫報上漲0.32%、0.2%、0.33%及0.2%。

業內人士指出，今MSCI公布半年度調整，台股在新興市場指數雖再被調降權重，但並未影響國家隊護持決心，加上高股息殖利率誘人，與部分產業之短期轉單與急單陸續傳來佳音，吸引投信等內資法人持續做多，使大盤波段續向高檔萬一關卡攻堅，仍審慎樂觀，後市不必過分看淡。

(工商 )