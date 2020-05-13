針對本刊今（13）日揭露大陸抽盜砂船趁防疫之際越界抽取台灣海砂，一月至今至少盜採我國海砂500萬立方米，高達台幣60億元，海巡署艦隊分署今天說明具體勤務作為，包括運用空偵機、直升機等空中能量，掌握盜砂船動態，並全天候調派2艘大型艦船支援澎湖海域，適時以強力水砲等方式，今年截至13日已驅離1231艘盜砂船。

海巡署指出，艦隊分署於去年10月24日調派高雄艦、澎湖艦、金門艦及3艘100噸級巡防艇，會同澎湖縣政府聯合取締澎湖海域「臺灣灘」違法抽砂行為，成功扣留運砂船及抽砂船各一艘，並將28位船員押返馬公港偵辦；今年2月4日，澎湖地方法院首次依據《中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法》第18條規定，將2名船長各判處有期徒刑6個月，另26名船員判處有期徒刑5個月，另沒收兩船及不法所得砂石1萬6千公噸，目前正由澎湖地檢署辦理拍賣事宜。

海巡署表示，今年截至13日止，執行台灣灘巡護勤務計驅離1231艘中國大陸抽(運)砂船，並已規劃執行擴大威力掃蕩專案勤務，確保海洋資源永續發展。

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(中時電子報)