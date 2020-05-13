疫情衝擊讓國內農產品內外銷受到影響，為促銷台灣農產品，蔡英文總統日前親上節目為台灣農產品宣傳，鼓勵民眾透過農委會的電商平台，在家便可上網購買新鮮蔬果，提升內需市場。對外界認為衛福部長陳時中連續加班很辛苦，蔡英文則笑著透露「對他來說不是加班，他每天都這樣」。

蔡英文日前親上星座專家唐綺陽主持的Yahoo TV《唐綺陽談星室》為台灣農產品宣傳，節目今晚10點30分在蔡英文總統、農委會、Yahoo臉書粉絲專頁可以看到完整影片。

節目中，唐綺陽盛讚了台灣的防疫實力，蔡英文總統也分享了台灣在防疫上做的超前部署，如：邊界管理、人員移動管制、自主健康管理，也肯定所有第一線防疫人員的付出，與台灣人民的高度配合，才能控制住疫情。

為宣傳台灣蔬果，唐綺陽特別在節目中現打綠拿鐵，蔡英文總統也在回送唐綺陽一箱由農委會準備的有機蔬果箱，裡頭有各式各樣的蔬果，蔡英文也表示，秋葵是她的最愛。

對農委會準備的有機蔬菜箱，蔡英文也說，只要在網路上搜尋「台灣農產嘉年華」，透過農產電商平台，新鮮的蔬果就能直送到家。

除了在節目上行銷台灣農產美食外，蔡英文還分享了防疫的溫馨故事。兩人也提到衛福部長陳時中，唐綺陽認為陳相當辛苦，已經連續加班100多天，不過蔡英文總統聽完也大方分享自己所認識的陳時中，並透露真相「對他來說不是加班，他每天都這樣」。

(中時 )