針對「萬元紓困之亂」，國民黨中常委高思博剖析種種亂象的原因，直言是政府「亂槍打鳥」式的紓困作為攪亂局面；如今亂象已成，中央唯有往前挺進，針對受薪上班族群的紓困需求，實施減免稅捐，方為正道。

高思博在本週「爆報台南」、「阿博講道理」節目中，分析這次出現「萬元之亂」的癥結首先來自對農漁保投保者紓困大方簡便，因諸多投保者僅是寄保，未必實際從事農漁事務，政府沒有篩選，一律給予每人1萬元的紓困金，還優於無加保者的全戶1萬元。

至於個人接案的第二類擴大紓困對象，因種類繁多，政府並沒有在資格標準、查證時限等審查要件解說清楚，就急促宣布實施，卻要地方政府承辦和負責任，當然讓公務員難以具體審查，而滋生效率難題，與焦急等候的申請民眾發生衝突，尤其有網軍趁亂貼文挑撥、抹黑，導致亂象難停，想要盡快紓困卻又設置一堆條件審核，兩者之間難以取得平衡。

高思博說，有專家針對「人民怨聲載道、公僕無所適從」的局面提出解套妙方，申請證件完備齊全者立即發現金，有疑義者仍即時以借貸名義給錢，符合急難紓困的精神，然後仔細審查各項條件，不合格者再索還借款。高思博認為，若採此作法，新北市和衛福部的爭議或許就不至於重現了。

至於交通部已發現至少有1千人有重複領取紓困金的現象，誓言將追回溢領部分，高思博認為兼差是非上班族國人的常有謀生型態，不足為奇，政府的「亂槍打鳥」作業無法篩選，所以不可責怪人民「貪心」。

有些上班族在節目留言板反映：「繳稅有分、福利無分」，高思博回應說，其實受薪階級的抗疫日子普遍也不好過，尤其現在是報稅季節，須籌出現金稅款，並非易事，心裡也不平衡，基於雨露均霑的原則，政府應該給予必要的紓困，實施寬列減免稅捐的項目、分期繳納等都是簡易可行。

(中時 )