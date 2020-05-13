著名韓粉、全國公務人員協會榮譽理事長李來希昨發文表示，因「小燈泡媽媽」時代力量立委王婉諭「聲援罷韓」，稱「小燈泡頭顱被媽媽踢到高雄了」，高雄市議員黃捷痛批，「如此泯滅人性、極為惡毒的字眼，來批評與他政治立場不同的人，實在可惡！」。

原來，會讓李來希如此氣忿的原因，是因王婉諭在臉書貼文支持罷韓，稱「韓國瑜已不適任市長職務，她支持人民行使自己的公民權，站出來投罷免票」。

未料，李來希今13日在臉書發文痛批，「這個媽媽忘了她的來時路，踩著自己女兒的頭顱往上竄，女兒往生屍骨未寒，凶手尚未伏法，她已經另闢戰場了。韓市長跟她有仇嗎？還給小燈泡公道的訴訟還在進行，小燈泡的頭顱已經被她的媽媽踢到了高雄，小燈泡的冤怎麼平反？小燈泡的怨怎麼平復？這帳再怎麼算也算不到韓市長身上吧！

黃捷今13日在對此在臉書貼文指出，「用這種惡毒、去脈絡化的字眼來攻擊，他也不是第一個」，這幾天她和王委員分別收到的還有「死一個女兒當立委，死四個就可以當總統了」、「利用女兒的頭上位」等等。

「這些言論，不禁讓我想到美國知名作家Paul Graham所提出來的反駁金字塔中，最低層級的反駁方式就是人身攻擊。因為缺乏組織與分析能力，而只能用別人的悲劇、或是外表來攻擊，除了自曝其知識與道德程度之低落之外，也令人唾棄」。

她強調，「王婉諭委員今天是政治人物，對韓市長的罷免案本來就有評論的義務，就算她今天不是立委，對政治事務發表言論，也都是憲法保障人民的言論自由」。「今天如果要批評她，就應該針對她的政治與專業能力，或是她的論述來進行批判，李來希理事長這番低俗、惡毒、無良的言論，正是為全國民眾做了最壞的示範」。

(中時電子報)