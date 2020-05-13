臺北榮總日前收治一位七旬新冠肺炎重症患者。病人三月自國外返國後，因咳嗽發燒，確診為新冠肺炎後，收治於其他醫院。10日後因呼吸衰竭，進行插管後轉至北榮負壓隔離加護病房，隔日即因急性呼吸窘迫症候群接受葉克膜治療。經過使用葉克膜23.5天及呼吸器33.5天，狀況好轉，預計近期出院。

胸腔部陳育民主任表示，收治病患後，北榮胸腔重症團隊為患者施作肺泡再擴張術(Recruitment maneuvers)，並會同感染科、風濕免疫科等專家意見，給與抗生素及抗細胞激素治療。在醫療團隊共同協力照顧之下，病人順利脫離險境並已 獲疾管署同意解除隔離，目前正進行後續治療與復健，而且持續進步中。

北榮表示，家屬在歷經數十日煎熬後，終於得以與患者相聚，重溫天倫之樂，內心激動澎湃溢於言表，家屬對醫療團隊表示感謝與肯定。

陳育民指出，北榮自1月6日疫情初期，即展開防疫超前部署，啟動應變措施，張院長親自召集院內各單位超前部署，配合政府防疫政策，收治疑似或確診之輕、重症患者，醫療團隊數月來戰戰兢兢、全力以赴，收治的重症病人能順利康復、恢復健康，醫療團隊流汗的辛苦總算有了代價。這位重症病人的順利康復，不僅為醫療團隊數月來的努力做了最好的註解，更鼓勵臺灣乃至於全球仍在與病毒搏鬥的病人帶來希望。

(中時 )