民進黨今天舉行中常會，也是黨主席卓榮泰最後一次主持中常會，台北市黨部主委選舉雙方爭議，調查小組也將在今天會中提出報告；卓榮泰會前受訪長嘆一聲「嗯」後說，這是他比較大的遺憾，帶著淚水、汗水而來，帶著遺憾離開，「這對我來說是是最大傷害」。

卓榮泰表示，一個禮拜以來，調查小組馬不停蹄開了三次會議，對雙方當事人深入懇談，但是一切要看調查小組最後的報告後，由中常會最後決斷，希望能夠順利完成524改選。

民進黨台北市黨部主委選舉，參選人薛凌與王孝維雙方互控越演越烈，上週三中常會中組成調查小組，並限期調查小組一週完成調查，且需公正中立據實調查，於今天中常會提出調查報告。不過調查小組成員只有三人，且其中兩人更被質疑親特定候選人，因此「公平性」備受質疑。

卓榮泰在調查小組公布結果前表示，黨還是很努力協調這件事，也組成調查小組，一切尊重調查小組報告；他也引用一段兩百多年前美國總統華盛頓處理內部政權危機一段話：「我們如果在這場偉大改革最後階段否定自己的無私，不但是對美德的背叛，也將導致原本我們可獲得國人的崇敬、榮耀蒙上汙點」。頗有暗示之意。

今天也是卓榮泰最後一次主持中常會，卓說，最後一次常會他不會感傷，因為被交付任務已努力達成，也承蒙所有中常委中評委中執委努力，安然走過一年多時間，今天最後一次主持中常會，是有意義的句點。

至於未來動向？他說，先把這裡（指主席辦公室）清理好，以後海闊天空。

被問到北市主委選舉；他說，這個是今天比較大的遺憾，他回想一年多以前 來到這裡到要離開，「我因總統初選而來，卻因北市選舉無法好好協調，非常遺憾」；「帶著淚水、汗水而來，帶著遺憾離開，這對我來說是是最大傷害」。

卓榮泰表示，「希望所有同志更無私的，記住人民對我們的期待，把美好傳統、力量維持下去，事情終有轉圜，輸贏一時，大家心平氣和看待這件事。」

(中時 )