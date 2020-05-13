印度砸2,660億美元振興經濟 14:102020/05/13 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印度總理莫迪（Narendra Modi）12日（周二）宣布，印度將提供20兆盧比（約2,660億美元）的財政與貨幣措施，以支持因封城而備受打擊的本國經濟。 印度人口達13億，到目前為止，新冠肺炎確診人數突破7萬人，預料一周內就會超越病毒爆發起源地中國。 莫迪指出，嚴格的居家令將延長至5月17日以後，屆時將會發布更新的封鎖規範。 莫迪向全國的演說提及，此次振興方案約合印度國內生產毛額（GDP）的10％，致力提供在封鎖延長情況下龐大的失業人口與企業，預計數日內公布相關細節。 (工商 ) #全國 #莫迪 #延長 #封鎖 #印度 也許您會感興趣 推薦閱讀 寶萊塢票房損失 至少3.3億美元 04:102020/05/09 全球財經 人物剪影 女性領袖抗疫有成－迅速決斷，力求完美 04:102020/05/10 財經要聞 顧問警告英相：封鎖太快放寬 年底前死10萬人 19:512020/05/10 國際 疫情封鎖下波蘭大選如期舉行 創「0」投票掛蛋紀錄 17:462020/05/11 國際 蘋果傳將五分一產能從中國移至印度 20:122020/05/11 財經 蘋果可能將20％產能從大陸轉移至印度 22:312020/05/11 兩岸 英國本周起 三階段解封 04:102020/05/12 財經要聞 部分印度境內基金暫停贖回 法人：國內印度債基金未受影響 04:102020/05/12 投資理財 《國際經濟》蘋果擬將中國5分之1產能移往印度 13:582020/05/12 財經 印度總理莫迪：新冠病毒摧毀了世界 23:552020/05/12 國際 財經熱門新聞 飯店旅館爆倒閉潮！專家：別怪政府 要怪自己 - 財經 爆內幕！許勝雄怒拔金寶駙馬 女婿這動作小心了 - 財經 台積電慘了…美、陸挺誰？專家曝結局 - 財經 川普點名赴美設廠？專家曝台積電打趴這家 - 財經 陸、韓、日解禁後，確診例又回升；印度更有逾7萬人感染！注意！ 亞洲第二波疫情再起 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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