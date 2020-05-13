印度總理莫迪（Narendra Modi）12日（周二）宣布，印度將提供20兆盧比（約2,660億美元）的財政與貨幣措施，以支持因封城而備受打擊的本國經濟。

印度人口達13億，到目前為止，新冠肺炎確診人數突破7萬人，預料一周內就會超越病毒爆發起源地中國。

莫迪指出，嚴格的居家令將延長至5月17日以後，屆時將會發布更新的封鎖規範。

莫迪向全國的演說提及，此次振興方案約合印度國內生產毛額（GDP）的10％，致力提供在封鎖延長情況下龐大的失業人口與企業，預計數日內公布相關細節。

(工商 )