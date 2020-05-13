因應嚴重特殊傳染性肺炎，交通部配合中央流行疫情指揮中心防疫政策，積極鼓勵各縣市合法旅宿業者加入防疫旅宿行列，提升防疫旅宿量能。交通部觀光局已於109年5月13日修正「獎助直轄市及縣（市）政府推動溫馨防疫旅宿實施要點」，擴大適用對象，除了獎助各縣市提供居家檢疫者及居家隔離者入住之合法防疫旅宿，補助旅宿業者每房每日新臺幣1,000元，另經衛福部認定符合需求之執行防疫業務醫事人員亦納入補助對象。即日起至6月底止，執行防疫業務之醫事人員出具由各醫療院所開立的證明文件(醫院公文、證明單等皆可)及醫事人員證件，可由旅宿業者直接折抵住宿房價，每房每日最高折抵新臺幣1,500元。

考量執行防疫業務之醫事人員在醫院從事診治患者或檢驗等相關工作，身心均處於長時間高壓工作，各縣市政府將媒合合適之旅宿業者，提供經衛福部認定符合需求之執行防疫業務醫事人員入住，紓減第一線醫事人員身心壓力。交通部觀光局表示，目前已有台北5星級大飯店率先響應願意提供約3,000元之優惠價格，供執行防疫業務之醫事人員入住，每房折抵1,500元後，防疫醫事人員只需自付差額1,500元。

提供執行防疫業務醫事人員住宿折抵優惠補助之旅宿業者名單，將陸續公布於臺灣旅宿網「挺醫護方案」活動專區，符合資格之防疫醫事人員可於該專區查詢參與旅宿業者，逕洽旅宿業者訂房。另為便利業者及民眾洽詢各地方政府之防疫旅館，觀光局在臺灣旅宿網已建置「防疫旅宿」專區。目前計有26家旅宿業者（臺北市21家、臺南市1家、南投縣1家及高雄市3家）自願公布其為防疫旅宿，民眾可直接訂房外，其餘未公開者，則可透過各縣市防疫旅宿連絡窗口進行訂房。

交通部觀光局表示，感謝旅宿業配合政府防疫政策，各旅宿業與各縣市政府共同協助提供居家檢疫者、居家隔離者及防疫醫事人員安心又方便的入住選擇，以降低社區感染風險。另外也感謝第一線醫事人員辛勞，故提供執行防疫業務之醫事人員住宿折抵優惠補助，希望結合政府、旅宿業者、防疫醫事人員的力量，為臺灣的防疫及全體居民健康共盡心力。

(中時 )