公祭沒現身！錢櫃罹難者家屬哭：練台生要負最大代價

錢櫃大火已經過了兩個禮拜，但對罹難者家屬來說，不管多久都難以走出傷痛，今（13）日是張姓罹難者的公祭，他送醫前心跳就已經停止，搶救5天時間還是救不回，家屬忍痛拔管，但看看最該負責的業者錢櫃，董事長練台生持續神隱，也讓家屬流著淚痛批，練台生要付出最大代價。

公祭這一天，哥哥抱著的牌位就是在錢櫃大火中，搶救5天還是救不回來的29歲弟弟、張姓罹難者，習俗上不讓白髮人送黑髮人，由哥哥擔任主祭，而想到兒子只是跟朋友去唱歌，卻再也見不到了，爸爸想到就痛，「醫生說機會很渺小，那我們就在第四天就...（哽咽）」。

錢櫃罹難者家屬要求練台生出面道歉。（圖／中天新聞畫面）

回想當時錢櫃大火，兒子被送到醫院就裝上葉克膜，看著兒子狀況不見好轉，不願兒子再受苦，家屬忍痛拔管，媽媽同樣難過到難以言語，「插管也是很痛苦啊，全身都是管子，練台生你要對這個社會，要有一個道歉，有一個公道的道歉。」

寶貝兒子就這樣離世，媽媽眼淚停不下來，尤其現場公祭，家屬朋友、北市副市長都通通到場，但反觀最該負責的業者，錢櫃卻只派出了執行長連福財前來致意。錢櫃罹難者家屬：「執行長有什麼用啊，那你們練台生呢，練台生他是要付出最大的代價」、「（錢櫃）都沒有個詳細的答案，道歉或是跟這些家屬致意，應該出個面，會讓大家更...（嘆氣哽咽）」。

大火已經過了2個多禮拜，但錢櫃練台生董事長，至今沒有出面，沒有一句道歉，持續神隱，錢櫃更持續營業，不只社會見不到誠意，更無法給罹難者家屬一個交代。

此外，台北市副市長蔡炳坤到場弔唁表示，事發後每一場罹難者公祭皆到場致意，今天是第4場，5月18日還有2名罹難者公祭在新北舉辦，市府已在4月29日、5月5日、5月12日共3次請錢櫃啟動行政調查，錢櫃回覆正努力在做，市府呼籲業者務必向6位往生者討論賠償事宜，市府也已提供義務律師，協助家屬訂妥賠償金額。

(中時電子報)