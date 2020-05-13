印度包機 1人呼吸道症狀送醫 14:142020/05/13 中時 林周義 、中時電子報、 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 印度包機 1人呼吸道症狀送醫。（資料照 陳麒全） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內疫情今日再度0確診，已連續6天無新增案例。日前129名自印度包機返台的民眾，1人有呼吸道症狀後送就醫，其餘持續於集中檢疫所密切健康監測。 中華航空公司4日派遣1架專機，前往印度德里，接載旅居印度、孟加拉的國人回家，5日凌晨抵達桃園機場，機上有114名國人，以及在台灣工作的15名外籍人士，共129名乘客（含1嬰兒）。當時有9人身體不適採檢，結果皆為陰性、送回隔離所隔離。 (中時 ) #1人 #呼吸道症狀 #29名 #國人 #印度 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 寄贈口罩額度及親等 應放寬 04:102020/05/11 生活新聞 陽明「維明輪」發燒船員已退燒 無呼吸道症狀 12:302020/05/11 生活 蘋果傳將五分一產能從中國移至印度 20:122020/05/11 財經 蘋果可能將20％產能從大陸轉移至印度 22:312020/05/11 兩岸 部分印度境內基金暫停贖回 法人：國內印度債基金未受影響 04:102020/05/12 投資理財 日航包機撤離俄羅斯 保留50位置給國人 13:222020/05/12 政治 《國際經濟》蘋果擬將中國5分之1產能移往印度 13:582020/05/12 財經 爭取參與WHO 蔡英文邀國人寫下宣言表達決心 18:212020/05/12 政治 印度總理莫迪：新冠病毒摧毀了世界 23:552020/05/12 國際 陸直升機現邊界 印度戰機火速升空 09:012020/05/13 軍事 生活熱門新聞 顏清標驚傳肝腫瘤 高雄長庚證實進行活體換肝手術中 - 生活 準颱黃蜂最新路徑預測曝光 專家：沒掛也剩半條命 - 生活 下周第2波梅雨滯留鋒到 吳德榮：恐大量降雨 - 生活 爽拿10萬紓困...男存款曝光 網罵爆：真的貪 - 生活 顏清標肝腫瘤開刀 專家曝5症狀恐是得肝癌 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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