國內疫情今日再度0確診，已連續6天無新增案例。日前129名自印度包機返台的民眾，1人有呼吸道症狀後送就醫，其餘持續於集中檢疫所密切健康監測。

中華航空公司4日派遣1架專機，前往印度德里，接載旅居印度、孟加拉的國人回家，5日凌晨抵達桃園機場，機上有114名國人，以及在台灣工作的15名外籍人士，共129名乘客（含1嬰兒）。當時有9人身體不適採檢，結果皆為陰性、送回隔離所隔離。

(中時 )