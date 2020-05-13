屏東市鄭姓男子與王姓男子原為同性伴侶，分手後鄭男不滿王男避不見面，並懷疑他與曾男曖昧，持刀想與王男談判，在附近超商遇到曾男，上前恐嚇，王男聞訊前往與鄭男爭執，卻遭鄭男一刀刺死，屏東地院依殺人罪判鄭男10年徒刑，可上訴。

鄭男去年10月17日深夜持一把水果刀，前往與王男談判，因不知其正確住處，破壞王男的機車。之後在附近超商遇到曾男，上前質問曾男與王男關係，還持刀作勢要揮刺他，恫嚇「你最好趕快叫他下來，不然你身上會多一個洞。」

王男知道後趕到超商並，與鄭男爭執，雙方也有推擠及拉扯，王男想要奪取鄭男手中的水果刀，鄭男一怒之下，朝王男右上腹猛刺1 刀，傷及肝右葉、橫隔膜、心包膜及右心室，大量出血，送到醫院前已死亡。警勒獲報到場後，鄭男向警方自首，被警察當場逮捕。

屏東地院審理後，認為鄭男有妨害性自主、竊盜的前案，素行不佳，未能自省自律，因感情問題殺人；但案發後鄭男停留在現場等待警方到來，並未湮滅證據，並主動向自首，犯後態度尚可，依刑法殺人罪判處有期徒刑10年，可上訴。

(中時 )