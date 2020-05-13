美股開高走低，但台股在台積電(2330)開低走高，加上鴻海(2317)及股王大立光(3008)上漲，以及防疫概念的生技股持續匯集人氣，台股集中市場今日開低走高，收在今日最高點，漲58點至10938點，重回10900點以及5日線以上，成交值1609億元。

道瓊指數周二收跌457點，因美國國家過敏與傳染病研究院(NIAID)主任佛奇(Anthony Fauci)警告太早重啟國家經濟，可能導致武漢肺炎新疫情，使經濟復甦受挫，周二美股下跌，跌幅介於1.89至2.77%。

台積電ADR下跌2.48%，但台積電今早開低走高，收盤漲2元至297元；公布股利的鴻海早盤表現強勢支撐台股指數且尾盤拉高。加上生技、金融以及傳產股盤中接力回穩上漲，台股開低走高收今日最高，K棒拉紅棒。

另外，指數編纂公司明晟(MSCI)今天公布半年度調整，台股在全球標準型指數新增矽力-KY(6415)，刪除潤泰全(2915)；在全球小型指數新增茂林-KY(4935)、宜鼎(5289)、金像電(2368)等13檔，帶動多數新增股的股價表現。

台積電董事會昨日核准配發第1季每股配發現金股利新台幣2.5元，除息交易日為9月17日，今早股價開低後回到平盤295元以上，股價近期在300元之下整理。

鴻海去年度預計每股配發4.2元現金股息，以12日收盤價77.3元計，殖利率約5.4%。今股價開高0.4元，收盤漲幅擴大至漲1.5元作收。

台股於本周一重登一萬一千點大關後，周二拉回百點，但今日重啟漲勢。今日收盤重回10900點及5日線，短多重新取得優勢，加上目前台股守穩季線及月線，520前市場對行情看法續偏樂觀。

今日台股收高，表現仍相對亞股強勢；台股若能增量，預計下半周仍有再度挑戰一萬一千點大關的機會；目前下檔支撐為月線約在10,600點，壓力為半年線約在11,160點。

上櫃的防疫概念股持續強勢，櫃買市場表現也比集中市場更為強勁。

(時報資訊)