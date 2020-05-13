中鋼(2002)股東會紀念品領取方式公布，持股滿1,000股以上可至統一超商7-ELEVEN門市登記領取紀念品，採口罩預購模式「先預訂、再領取」兩段式，預訂期間為6月5日至6月8日共計四天，領取期間為6月11日至6月15日共計五天。

中鋼公司109年股東會紀念品為鯨彩都繪抗菌鋼杯，為配合防疫，減少股東排隊領取紀念品造成感染新冠肺炎，取消往例由證券公司以受託代理方式發放紀念品，並新增股東可藉由超過5,700家7-ELEVEN門市登記/領取紀念品之選項，以有效分散兌領人潮避免群聚。

中鋼公布本次股東會紀念品發放方式；持股滿5,000股以上之股東，可於5月25日至6月1日徵求期間至開會通知書所列之徵求地點交付委託書予徵求業者以兌領紀念品。

針對持股滿1,000股以上且未交付委託書予徵求業者之股東，可於7-ELEVEN門市登記領取紀念品，領取方式參考口罩預購模式，採「先預訂、再領取」兩段式，預訂期間為109年6月5日至6月8日共計四天，股東可就近至7-ELEVEN門市ibon生活便利站進行預訂登記，並於領取期間109年6月11日至6月15日共計五天，持中鋼公司109年股東會開會通知書正本第二聯，至原先預訂登記之門市ibon生活便利站列印領取單後，於櫃檯兌領紀念品。

若未於徵求期間交付委託書予徵求業者且未於7-ELEVEN門市取貨期間兌領紀念品之股東，以及持股未滿1,000股之股東，可於5月20日至6月16日電子投票期間，透過電子投票方式或於股東會當天親自出席股東會領取紀念品。

另外，每位股東限領壹份紀念品，股東如已將委託書交付徵求地點，或已於7-ELEVEN門市領取紀念品，即使已完成電子投票，將無法再領取紀念品。

(時報資訊)