醫護人員站在第一線為防疫奉獻，為感謝醫護人員的辛勞，交通部觀光局今天表示，自即日起至6月底止，醫事人員只要出具各醫療院所開立的證明文件或識別證，住宿直接折抵房費，每房每日最高折1500元。

交通部配合指揮中心防疫政策，鼓勵各縣市合法旅宿業者加入防疫旅宿行列，提升防疫旅宿量能。交通部觀光局已於5月13日修正「獎助直轄市及縣（市）政府推動溫馨防疫旅宿實施要點」擴大適用對象，除了獎助各縣市提供居家檢疫者及居家隔離者入住之合法防疫旅宿，補助旅宿業者每房每日1000元，另經衛福部認定符合需求之執行防疫業務醫事人員亦納入補助對象。

交通部觀光局表示，即日起至6月底止，執行防疫業務之醫事人員出具由各醫療院所開立的證明文件及醫事人員證件，可由旅宿業者直接折抵住宿房價，每房每日最高折抵1500元。

考量執行防疫業務之醫事人員，在醫院從事診治患者或檢驗等相關工作，身心均處於長時間高壓工作，各縣市政府將媒合合適之旅宿業者，提供經衛福部認定符合需求之執行防疫業務醫事人員入住，紓減第一線醫事人員身心壓力。

觀光局表示，目前已有台北5星級大飯店率先響應願意提供約3000元之優惠價格，供執行防疫業務之醫事人員入住，每房折抵1500元後，防疫醫事人員只需自付差額1500元。

(中時 )