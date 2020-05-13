109年國中教育會考將於本周六、日登場，市長林智堅特地化身「1日考生」到考場幫考生先探路。（陳育賢攝）

109年國中教育會考將於本周六、日登場，市長林智堅特地化身「1日考生」到考場幫考生先探路。（陳育賢攝）

109年國中教育會考將於本周六、日登場，市長林智堅特地化身「1日考生」到考場幫考生先探路。（陳育賢攝）

109年國中教育會考將於本周六、日登場，由於疫情影響，市長林智堅日前特地化身「1日考生」到考場幫考生先探路，林智堅特別叮嚀，今年沒戴口罩不得入場、不開放陪考但設置家長連絡處，市府也提供6000份紙質用餐隔板，希望考生及家長能安心。

林智堅近日變身為考生，自己揹著書包、帶齊准考證與考試用具，到新竹高商的考場幫考生預先探路，他親自走過1趟後表示，今年應試有幾項變革，他要特別叮嚀考生，今年沒戴口罩不得入場、不開放陪考但有設置「家長聯絡處」，另也首度開放試場讓考生休息，希望考生及家長能安心。

林智堅說，今年口罩跟准考證一樣重要，教官會在校門口檢查准考證及考生是否戴口罩，並有熱顯像儀量測體溫，若考生體溫過高，會由老師帶到第2類備用試場應試。

因應疫情，今年不開放陪考，所以也在入口處設置「家長聯絡區」提供臨時性協助。

而進入校園後，請考生沿著動線分流地貼走，就能快速找到考場，免去繞路或人擠人找試場的群聚風險。

另，今年首度開放試場讓考生在有冷氣的教室裡好好休息，並製作6000份用餐隔板供考生使用，也提供每位考生消毒酒精溼巾，飯後可擦拭桌面。

此外，林智堅也貼心提醒考生，出門前做足檢查，帶齊2B鉛筆、橡皮擦、黑色墨水的筆、修正帶、三角板、直尺、圓規等7大應試法寶，加上口罩跟准考證，就能安心前往應試。

(中時 )