因應疫情，中央大學今年的畢業典禮將採多元創新型式，全校畢業典禮於6月6日上午如期舉辦，地點改在戶外的太極銅雕草坪。參加人數將控制在200人以內，參與者包括一級主管與院長、畢業生以教務處所提供之撥穗代表與指導教授、以及今年新當選的傑出校友等。

中央大學表示，為提供畢業生特別的回憶，5月25日至6月6日將舉辦「一起在中大畢業旅行」畢業活動，結合校園闖關與線上互動的多元型式。所有應屆畢業生可在校園中的畢業裝置拍照，或者在畢業網站中以電子卡片參與畢業活動，主辦單位提供多項好禮，將在6月6日畢業典禮結束後，以直播方式請校長抽獎。

中央大學提到，6月6日參與畢業典禮者，皆需採實名制登記，事先完成典禮健康關懷問卷，量測體溫及自備口罩全程佩戴，方能進入草坪典禮區，並依編排在貼有名條，距離1公尺之固定位置入座。

中央大學指出，當天典禮區將不設家長觀禮區，雨備亦同。家長若自行前來，與畢業生於校園中合影或參加系所舉行之歡送會，可憑在「畢業典禮」專頁之電子請柬入校，免費停車一天。相關資訊，可上中央大學「畢業典禮」專區查詢。

(旺報 )