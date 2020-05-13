員林市農會花卉第三產銷班書記詹隆裕今出面緩頰，農會美意幫助花農，並提供園藝系學生舞台，來發揮創意佈置，卻被民眾說成這樣，讓他相當難過。（吳建輝攝）

員林市農會總幹事黃豐盛表示，花卉整體看起來是沒有問題，應該是白色打卡版的設置，讓民眾產生疑慮，會請相關部門檢討，有必要的話再進行調整。（吳建輝攝）

由員林、花壇、永靖和田尾四大農會合力，為彰化縣內8個火車站，發揮巧思進行站內花藝布置。（吳建威輝攝）

新冠肺炎影響，各地宗教活動、婚喪喜慶活動都停擺，間接衝擊到種植花卉的花農，整體銷售量少了一半以上，農糧署與彰化縣政府攜手促銷花卉，布置彰化至二水8個火車站，但近日有民眾反映，員林火車站的花卉布置，搭配農糧署打卡版很像告別式會場，令人錯愕。

彰化是全台最大花卉與園藝產區，光切花種植面積就占全台3成、達962公頃，最近因疫情影響，國內外銷通路受阻，農糧署與彰化縣政府攜手，委由各農會使用在地花材，佈置縣內８個火車站，舉行一個月的花卉藝術佈置，除了讓旅客療育紓壓，還能行銷在地花卉。

員林市農會花卉第三產銷班書記詹隆裕今出面緩頰表示，農會美意幫助花農，並提供園藝系學生舞台，來發揮創意佈置，卻被民眾說成這樣，讓他相當難過，他強調藝術是很主觀的，希望民眾不要過度聯想，多給學生與農民一點鼓勵。

員林市農會總幹事黃豐盛表示，花卉整體看起來是沒有問題，應該是白色打卡版的設置，讓民眾產生疑慮，會請相關部門檢討，有必要的話再進行調整，但希望民眾不要過度聯想，同學與農民發揮創意，用心佈置車站，農會這邊還是給予肯定。

(中時 )