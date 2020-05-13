藥華藥(6446)公告，使用於治療真性紅血球增生症（PV）生物藥品Ropeginterferon alfa-2b（P1101）之上市查驗登記申請（BLA）正式進入美國FDA藥證審查階段；預計完成時間為依照美國FDA之審核程序，標準審核時間為即日起10個月，審查程序則依FDA於送件第74天來函為準。以此標準推估，最快2021年3月有機會取得上市許可。

藥華藥3月14日（美國時間2020年3月13日）向FDA提出Ropeginterferon alfa-2b（P1101），用於治療PV之上市查驗登記申請（BLA, 案件編號761166）。FDA安排於台灣時間5月12日晚上向FDA審核官員近數十人以視訊方式，進行Applicant Orientation Presentation Meeting（AOM,係屬送BLA文件之說明會議），會議如期順利完成。

藥華藥表示，台灣時間5月13日送件屆滿60天，因截至台灣時間5月13日早上6點前（美國時間5月12日下午6點），未獲FDA之refuse-to-file通知，正式進入藥證審查階段。

藥華藥指出，真性紅血球增生症（PV）為骨髓增生性腫瘤（MPN）疾病的一種，疾病進程可能由血液濃稠、脾臟腫大、引發血栓、中風危險，嚴重可演變為急性骨髓白血病（AML），影響病患存活與生活品質。美國MPN Research Foundation於2010年進行的調查數據顯示，在美國約15萬PV患者。

根據臨床指引，PV可分為高風險及低風險族群。其中高風險族群定義包含高齡（60歲以上）或曾有血栓病史，其有較大的心血管疾病風險。美國PV患者的現行治療方法包括放血、低劑量阿斯匹靈、仿單外使用之愛治膠囊（Hydroxyurea）與干擾素，及二線用藥Jakafi（Ruxolitinib）。目前美國在PV適應症上沒有被FDA正式核准的一線用藥。

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