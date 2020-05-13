中央流行疫情指揮中心今（13）日表示，國內今日無新增病例，昨(12)日新增350例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報68,107例(含66,948例排除)，其中440例確診，分別為349例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，這已經是第三次連續六天維持境外、本土都是零確診。另外，指揮中心表示，確診個案中7人死亡，375人解除隔離，其餘持續住院隔離中。有關129名印度返台民眾，目前1人有呼吸道症狀後送就醫，其餘持續於集中檢疫所密切健康監測。

指揮中心表示，全球累計4,293,320例確診，分布於186個國家/地區；病例數以美國1,391,203例、俄羅斯232,243例、西班牙228,030例、英國226,463例及義大利221,216例為多；病例中290,507例死亡，以美國83,248例、英國32,692例、義大利30,911例、法國26,991例及西班牙26,920例為多。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門若無法保持社交距離，或是搭乘捷運、台鐵、高鐵等大眾交通運輸時，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

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