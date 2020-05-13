台中市賴姓男子亂刀砍死王姓牙醫並砍傷2名助理，賴男辯稱患有思覺失調症逃死，死者遺孀向蔡英文總統陳情，獲總統親筆回信。不過總統府發言人張惇涵表示，總統不會涉入司法個案。

由於蔡英文回信，外界質疑是否代表對該案有所指示？對此，張惇涵強調，總統不會涉入司法個案，但這四年來，持續深化司法改革，持續建構社會安全網，讓人民提高對司法體系的信任，也讓人民生活的更安全，是政府一直在努力的方向。

(中時 )