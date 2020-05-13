砍死牙醫逃死？府：總統不涉入司法個案 14:242020/05/13 中時 崔慈悌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 總統府提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市賴姓男子亂刀砍死王姓牙醫並砍傷2名助理，賴男辯稱患有思覺失調症逃死，死者遺孀向蔡英文總統陳情，獲總統親筆回信。不過總統府發言人張惇涵表示，總統不會涉入司法個案。 由於蔡英文回信，外界質疑是否代表對該案有所指示？對此，張惇涵強調，總統不會涉入司法個案，但這四年來，持續深化司法改革，持續建構社會安全網，讓人民提高對司法體系的信任，也讓人民生活的更安全，是政府一直在努力的方向。 (中時 ) #司法 #總統 #蔡英文 #個案 #牙醫 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸學者：蔡英文520演說 若表態不好ECFA肯定終止 12:442020/05/09 兩岸 外國人問「譚德塞來台如何招待？」 蔡英文回答驚人 10:092020/05/10 娛樂 母親節獻祝福 蔡英文：記得向媽媽好好說聲謝謝喔！ 10:482020/05/10 政治 28天無本土確診案例 蔡英文籲：可多前往店家消費 14:532020/05/10 政治 陳菊確定出任監察院長 府祕書長由蘇嘉全接任 21:452020/05/10 政治 陳菊確定出任監察院長 04:102020/05/11 政治要聞 蔡英文520就職 儀式從簡 13:522020/05/11 政治 兩岸條例刪「國家統一」 羅智強酸：請便 17:592020/05/11 政治 傳蕭美琴將駐美 日記者曝3任務：促成「川蔡會」？ 08:172020/05/13 政治 陳時中天天加班很辛苦？蔡英文透露真相 14:212020/05/13 政治 政治熱門新聞 高雄深綠運將看罷韓 結果太嚇人！ - 政治 民進黨高雄議員韓賜村開車撞死人！網大起底問這句？ - 政治 顏清標驚傳罹肝腫瘤 次子顏仁賢捐肝救父 - 政治 國民黨要怎樣救韓國瑜？王世堅一句話突破盲點 - 政治 別急著罵中原！王浩宇說出「公道話」：風向真好帶 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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