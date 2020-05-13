時力立委王婉諭出面回應李來希。（姚志平攝）

時代力量立委王婉諭在同黨立委邱顯智陪同下，今日於立院受訪回應，小燈泡案是身為母親生命中所承受過的苦痛，全國公務人員協會榮譽理事長李來希卻發起批評，這不該是挑起對立的政治工具。

李來希今日稍早於臉書發文，回應近日王婉諭在臉書針對罷韓投票的文章，並表示「這位媽媽已經忘了自己的來時路，踩著自己女兒頭顱往上竄。韓市長跟他有仇嗎？小燈泡的頭顱已經被她的媽媽踢到了高雄，小燈泡的冤怎麼平反？小燈泡的這筆帳在怎麼算也算不到韓市長身上。」

王婉諭聲明全文如下：

「這些我生命中所承受過的苦痛，不該是挑起對立的政治工具。

針對李來希先生今日對我本人的批評，我只有滿滿的悲傷與憤怒。上週五我在粉專上表態支持罷免韓國瑜市長，連日來粉專上收到了許多充滿惡意的言論與攻擊。其實從事發之後，惡意的批評從來沒有少過，我參選之後，這樣惡意的攻擊、掀起過去悲劇的仇恨言論更是從來不曾間斷。

在我決定參選踏出這一步成為公眾人物開始，我早已經有心理準備，必須要接受社會大眾的檢視，我也希望大家能用最嚴格的標準來監督我。但這些批評、攻擊並不是針對我在立法院、公共議題上的表現。

作為一個立法委員，我的問政、作為都是可受人民的監督與公評的；但作為一個被害者家屬，這些在我生命中所承受的苦痛，不應該是任一個人刻意挑起對立的政治工具。

李來希先生因為我支持高雄市民行使憲法所賦予人民的罷免權，因而用我過去的傷痛來攻擊我。這種惡意的言論造成的傷害，只會更加撕裂社會以及分化彼此，對整個社會絲毫沒有幫助。

我們的社會長期以來都認為被害人或者是說被害者家屬只能有一種樣貌，他們必須看起來無助、撕心裂肺或是柔善可欺。當我們站出來大聲疾呼應該更全面性地去檢討國家諸多政策的時候，也真的與國家政策並肩而行的時候，就會有人說我們踏著悲劇的屍體往上爬，對不起已逝的家人。

沒有一個人願意用自身的悲劇去換取權勢或是富貴，從以前到現在我的夢想都是可以當一個陪伴小孩安心成長的媽媽，如果不是發生小燈泡的事情，我不會如此深刻的感受到我們的社會離一個讓孩子安心成長的環境還很遙遠。我站出來，不是為了我自己，是希望讓這個社會不要再有任何一個母親發生像我一樣的悲傷。

我也希望能在這裡鄭重呼籲，在言論自由的國家，當然可以表達意見，表達政治立場，你可以挺韓，我當然也可以支持罷韓。但言論自由並不應該是人身攻擊，希望社會大眾不要再用這樣仇恨性的言論去攻擊每一個被害者家屬，那些傷痛在我們心中從來不曾真正好過，多一點同理與愛，我們的社會才有更好的可能。」

(中時 )