酒店舞廳能否恢復營業？陳時中：落實3原則 14:212020/05/13 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 酒店舞廳能否恢復營業？陳時中：落實3原則。（中時電子報直播） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情趨緩，酒店舞廳能否恢復營業一直受到外界關注，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天重申，酒店舞廳在四月九日起停業，是因當時國內社區疫情較為緊張，因此呼籲業者共體時艱，但現在只要能落實適當社交距離、實名制以及個人衛生習慣等措施，地方政府就可恢復開放，並落實督導工作。 (中時 ) #酒店舞廳 #落實 #恢復營業 #能否 #陳時中 也許您會感興趣 推薦閱讀 母親節音樂會網路直播 施振榮、陳時中罩得住 18:382020/05/10 財經 打臉陳時中 北市府：中央有交代辦水神 18:362020/05/10 政治 28天本土零確診 陳時中：活動人數持續放寬 04:102020/05/11 財經要聞 酒店舞廳解禁 中央地方踢皮球 04:102020/05/11 政治要聞 陳時中稱只轉資料 未給裁量建議 04:102020/05/11 生活新聞 她防疫聲量第一？趙少康坦言：很奇怪 09:072020/05/11 政治 酒店舞廳解禁由地方決定 吳斯懷質疑雙重標準 10:542020/05/11 生活 酒店舞廳採社交距離 黃珊珊酸中央：要派人整天盯嗎？ 11:442020/05/11 政治 可辦婚宴了 陳時中：聚餐由100人以下放寬為250人 14:192020/05/11 生活 紓困之亂 陳時中：已與侯友宜通電話 感謝承擔責任 14:282020/05/11 生活 生活熱門新聞 準颱黃蜂最新路徑預測曝光 專家：沒掛也剩半條命 - 生活 顏清標驚傳肝腫瘤 高雄長庚證實進行活體換肝手術中 - 生活 下周第2波梅雨滯留鋒到 吳德榮：恐大量降雨 - 生活 顏清標肝腫瘤開刀 專家曝5症狀恐是得肝癌 - 生活 顏清標爆換肝救命 醫揭關鍵原因 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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