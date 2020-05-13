疫情趨緩，酒店舞廳能否恢復營業一直受到外界關注，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天重申，酒店舞廳在四月九日起停業，是因當時國內社區疫情較為緊張，因此呼籲業者共體時艱，但現在只要能落實適當社交距離、實名制以及個人衛生習慣等措施，地方政府就可恢復開放，並落實督導工作。

(中時 )