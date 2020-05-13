在蘋果手機iPhone組裝廠中，台廠中包括鴻海、和碩以及緯創，而鴻海一直以來都佔有最重的份量，更是長期的合作夥伴，不過最新根據日媒指出，蘋果建議大陸一家AirPods組裝廠投資金屬機殼廠可成，希望藉此打造出另一家iPhone組裝廠，以避免過度依賴鴻海富士康。

日經新聞報導引述知情人士提到，這家AirPods組裝廠即為陸廠立訊科技，且該廠已經與可成進行一年多的談判，最近將進入下一階段。

業界認為，如果消息屬實，將使立訊能夠製造金屬機殼，並獲取手機組裝技術，這也讓立訊有機會朝向陸版鴻海前進，並可望獲得iPhone每年約2億台的代工量。

鴻海富士康是全球最重要的代工廠，也是蘋果長期的合作夥伴，從2007年推出iPhone後，鴻海一直佔其產量5成以上，因此，知情人士提到，蘋果希望透過培養新的組裝廠以減少對鴻海的依賴。

報導提到，蘋果和立訊並未回應相關傳言，可成則表示，目前沒有要出售大陸資產，也沒有與其它公司共同投資的具體計畫。

(中時電子報)