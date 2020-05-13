基隆市某家健身房內日前有名精神異常女子在館內逗留排迴，因行為舉止怪異，嚇壞了不少正在運動的健身房會員，經員工上前詢問，女子都不願透露身分，店家唯恐女子做出傷害會員行為，立刻通知警方到場，將其女子帶回警局偵辦，並通知女子家屬帶回。

據了解，基隆市第二分局信義派出所員警於前日(11)接獲通報，有一名女子滯留在轄內一間健身會館內不願離去。抵達現場後，發現該名女子精神不濟，經由調查後先行將女子帶回派出所休息，並通知家屬前來接回。

女子父親到所後向警方表示，女兒從早上獨自出門後，一直到凌晨未曾返家，歷經漫長的等待，正準備報警時，警方剛好打電話過來，告知女兒人在派出所內，才讓他放下心中的一塊大石頭，並立即趕到派出所將女兒接回，同時感謝警方協助，讓女兒順利返家。

基隆市警察局第二分局呼籲，家中若有高齡長者或精神狀況不佳的家屬，請務必多加留意，民眾也可向市政府社會處或區公所社政課申請預防走失手鍊，以利警方快速聯繫家屬。

(中時電子報)