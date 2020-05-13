民進黨籍高雄市議員韓賜村日前車禍撞死機車騎士，遭質疑闖紅燈執肇事，韓賜村上午親自前往死者靈堂對家屬致意，檢方初步認定余男是車禍導致顱腦損傷，胸腹鈍挫傷致死，檢方將韓賜村依過失致死罪送辦，最終諭令5萬元交保。

韓賜村是在7日下午5時22分在小港沿海一路、長興路口與余姓機車騎士發生車禍，余男因為肋骨骨折、脾臟破裂、腦幹斷裂，送醫後昏迷指數3，直至5月12日下午1時55分宣告不治。

據了解，韓賜村在車禍後接受酒測並無酒駕，送醫的余男抽血檢測也無酒精反應。肇事原因，懷疑是韓賜村闖紅燈，除了余男受傷，也波及現場另名機車騎士車體毀損，但詳細肇事原因還待警方釐清。

韓賜村表示，車禍發生後，他不想要因為身分關係影響警方辦案，所以沒有刻意表明身分，案發後也跟家屬保持連絡。發生這樣的事，他非常自責，由於案件還待檢警釐清，他不方便多說，但會盡力善後，讓事情圓滿。

(中時電子報)