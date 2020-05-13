獨派在520前夕重提赦免前總統陳水扁，民進黨主席卓榮泰今會前受訪時表示，只要有助於社會和解，大家對政治力量平衡，「我都鼓勵未來總統朝這個方向更多討論」。

卓榮泰說，這個應該牽涉到法律改變及修正，目前到520只剩一個禮拜時間，應該不有足夠時間走完程序。

他指出，「但相關討論及民間也在各種會議陸續提到，我們會在總統任期中 衡量所有情事，取得社會更多共識支持才會有進步」，只要有助於社會和解 大家對政治力量平衡，他都鼓勵未來總統朝這個方向做更多討論。

(中時 )