赦扁 卓榮泰：鼓勵未來總統朝社會和解、政治力量平衡討論 14:252020/05/13 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 赦扁，卓榮泰：鼓勵未來總統朝社會和解、政治力量平衡討論。曾薏蘋攝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 獨派在520前夕重提赦免前總統陳水扁，民進黨主席卓榮泰今會前受訪時表示，只要有助於社會和解，大家對政治力量平衡，「我都鼓勵未來總統朝這個方向更多討論」。 卓榮泰說，這個應該牽涉到法律改變及修正，目前到520只剩一個禮拜時間，應該不有足夠時間走完程序。 他指出，「但相關討論及民間也在各種會議陸續提到，我們會在總統任期中 衡量所有情事，取得社會更多共識支持才會有進步」，只要有助於社會和解 大家對政治力量平衡，他都鼓勵未來總統朝這個方向做更多討論。 (中時 ) #總統 #社會 #討論 #未來 #力量 也許您會感興趣 推薦閱讀 紓困之亂擺一邊 未總辭先留人！蘇續任閣揆 蔡交付5大任務 04:102020/05/09 政治要聞 護國院長的三大功績 04:102020/05/09 時論廣場 新竹縣首座「綜合社會福利館」8月開工 13:532020/05/10 生活 怒轟軍艦「禁慾」假道學 底下洗版留言嗆爆 22:562020/05/10 生活 520總統就職 玉山、國旗飄揚象徵國家自信 10:422020/05/11 政治 第15任總統副總統紀念幣 網路申購通通有獎 18:572020/05/12 財經 56名學生獲總統教育獎 視障者李文煥23歲才讀高中 11:282020/05/13 生活 一家4人獲總統教育獎 林佑弦勇敢面對逆境 13:362020/05/13 生活 蔡英文進入第二任期 民調滿意度高達65％ 13:372020/05/13 政治 小英第二任赦扁？總統府回應了 14:232020/05/13 政治 政治熱門新聞 民進黨高雄議員韓賜村開車撞死人！網大起底問這句？ - 政治 高雄深綠運將看罷韓 結果太嚇人！ - 政治 國民黨要怎樣救韓國瑜？王世堅一句話突破盲點 - 政治 顏清標驚傳罹肝腫瘤 次子顏仁賢捐肝救父 - 政治 謝謝韓國瑜 ！「不要藍綠開戰」的網友說真心話：他把高雄變美了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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