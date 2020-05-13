大陸中信證券電子團隊針對「美國對華半導體代工廠發函禁止軍用」的事件點評。點評中，中信證券表示，已與消息來源方確認，禁止一事描述不準確，相關公司也對中信回應並未收到類似函件。不過，中信電子團隊13日就上述事件的點評進行了更正稱，和消息來源方確認，有非上市fab廠商確認收到類似函件。中芯國際、華虹半導體等上市公司尚未回復或需和業務部門進一步確認是否收到類似函件，和此事件目前未確認直接關聯。

財聯社5月12日晚發布一句話新聞，稱美國半導體設備商泛林和應用材料對大陸國內半導體代工廠（如中芯國際和華虹半導體）發函，要求禁止用其設備生產軍用產品，並啟動「無限追溯」機制。

中信證券後來點評指出，「我們和消息來源財聯社（科創板日報）確認後，對方確認描述不準確，中芯國際和華虹半導體和此事件無關，並未收到類似信函，致歉並確認隨後會修改相關稿件。我們也已詢問相關上市公司，中芯國際、華虹半導體方面也並未收到類似函件。」

不過，據新浪財經報導，13日午間中信證券更正點評稱，「我們和消息來源方確認，有非上市fab廠商確認收到類似函件。中芯國際、華虹半導體等上市公司尚未回復或需和業務部門進一步確認是否收到類似函件，和此事件目前未確認直接關聯。」

(旺報 )