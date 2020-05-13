蔡政府推動為期8年的前瞻計畫，即將進入下半個階段，行政部門今赴立法院針對過去及未來4年預算使用、經費籌編接受詢答。主計長朱澤民表示，前瞻一、二期歲出，故編1071億元及2229億元，合計3300億元，全數舉債支應。但國民黨立委曾銘宗發現，有部會出現執行率不佳的問題，其中農委會在第二期的執行率甚至只有25％，抨擊若真的不需要用錢，就別胡亂編列。

前瞻基礎建設計畫，是由蔡英文在2016年時所拋出的大型經建計畫，該計畫包含五大方向，分別是綠能建設、數位建設、水環境建設、軌道建設，及城鄉建設，依立院通過的《前瞻條例》，該計畫是以8年為期，總計要投入8824億。

如今，隨著蔡政府第二任期即將到來，也宣告前瞻計畫的下半場即將展開。在此之前，行政部門為支應後續4年的經費，今天由閣員依照「前瞻基礎建設特別條例」，赴立院針對過去及未來4年預算使用、經費籌編進行報告並備詢。

主計長朱澤民指出，前瞻一、二期特別預算歲出，已分別編列1071億元及2229億元，合計3300億元，全數以舉債支應。其中經濟部編列894億、交通部794億、內政部502億、教育部307億、文化部202億、科技部189億、農委會119億、衛福部114億。

在計畫別部分，城鄉建設1070億、水環境建設833億、軌道建設編列582億、數位建設431億、綠能建設194億，人才培育139億、少子化42億、食品安全9億。

其中經濟發展支出1995億，教育文化支出855億，設計發展與環境支出205億，一般政務支出131億，社會福利115億。

但國民黨立委曾銘宗質詢時提出主計總處資料質疑，前瞻計畫推動以來，不少部會都有預算執行率不佳的狀況，其中農委會在第一期的執行率竟然只有3.73％，即便到了第二期，執行率也僅25.78％。

曾銘宗進一步說，衛福部在第一期的執行率也是只有40.56％，第二期則下降至32.87％，「如果真的不需要這筆預算，就不要編列，不然編了預算又執行不來，這樣是不對的」。

對此，朱澤民說「這是要看資料統計的截止時間才對」，結果立刻被曾銘宗回嗆，「這份資料是主計總處給我的，這資料只有你有耶！」讓朱澤民當場語塞。

(中時 )